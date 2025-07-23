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23 июля 2025, 15:01

Чалханоглу: «Все решено с Лаутаро, я счастлив в «Интере» и хочу остаться»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил не намерен покидать миланский клуб.

«Я счастлив в «Интере» и всегда говорил, что хочу остаться. Я готов начать все заново. Я скучал по «Интеру», моя цель — выигрывать титулы здесь, с этим клубом. Все решено с Лаутаро, мы счастливы и готовы снова играть вместе», — приводит слова Чалханоглу журналист Фабрицио Романо.

Интерес к Чалханоглу этим летом проявляли «Галатасарай» и «Фенербахче».

Ранее нападающий и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес после поражения команды в 1/8 финала клубного чемпионата мира от «Флуминенсе» (0:2) заявил, что, если кто-то из игроков хочет уйти, то должен это сделать. Президент клуба Джузеппе Маротта намекнул, что слова Мартинеса могли быть адресованы Чалханоглу.

В сезоне-2024/25 на счету 31-летнего турка 47 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 8 результативными передачами.

Хакан Чалханоглу.Странное лето Чалханоглу. Поссорился с Лаутаро, не поехал на КЧМ и готов поменять «Интер» на Турцию

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Хакан Чалханоглу
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
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