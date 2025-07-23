Чалханоглу: «Все решено с Лаутаро, я счастлив в «Интере» и хочу остаться»
Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил не намерен покидать миланский клуб.
«Я счастлив в «Интере» и всегда говорил, что хочу остаться. Я готов начать все заново. Я скучал по «Интеру», моя цель — выигрывать титулы здесь, с этим клубом. Все решено с Лаутаро, мы счастливы и готовы снова играть вместе», — приводит слова Чалханоглу журналист Фабрицио Романо.
Интерес к Чалханоглу этим летом проявляли «Галатасарай» и «Фенербахче».
Ранее нападающий и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес после поражения команды в 1/8 финала клубного чемпионата мира от «Флуминенсе» (0:2) заявил, что, если кто-то из игроков хочет уйти, то должен это сделать. Президент клуба Джузеппе Маротта намекнул, что слова Мартинеса могли быть адресованы Чалханоглу.
В сезоне-2024/25 на счету 31-летнего турка 47 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 8 результативными передачами.
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|Интер
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2
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3
|Рома
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
|Аталанта
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8
|Болонья
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|0
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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13
|Парма
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
|0
|0-0
|0
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -