Чалханоглу: «Все решено с Лаутаро, я счастлив в «Интере» и хочу остаться»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил не намерен покидать миланский клуб.

«Я счастлив в «Интере» и всегда говорил, что хочу остаться. Я готов начать все заново. Я скучал по «Интеру», моя цель — выигрывать титулы здесь, с этим клубом. Все решено с Лаутаро, мы счастливы и готовы снова играть вместе», — приводит слова Чалханоглу журналист Фабрицио Романо.

Интерес к Чалханоглу этим летом проявляли «Галатасарай» и «Фенербахче».

Ранее нападающий и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес после поражения команды в 1/8 финала клубного чемпионата мира от «Флуминенсе» (0:2) заявил, что, если кто-то из игроков хочет уйти, то должен это сделать. Президент клуба Джузеппе Маротта намекнул, что слова Мартинеса могли быть адресованы Чалханоглу.

В сезоне-2024/25 на счету 31-летнего турка 47 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 8 результативными передачами.