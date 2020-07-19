Чалханоглу считает, что «Милану» повезло с Пиоли

Форвард «Милана» Хакан Чалханоглу поделился впечатлениями после матча 34-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (5:1). Он высоко оценил работу главного тренера команды Стефано Пиоли.

«Я счастлив, — цитирует игрока Football Italia. — Мы провели много матчей с этой схемой (4-2-3-1 — Прим. «СЭ»), я хотел играть именно так. Мы устали, но показали свой дух и настрой. «Болонья» все время пыталась накрыть каждого игрока, это было нелегко. Мы высоко прессинговали, создали много моментов и забили голы, которые принесли нам победу.

Пиоли позволяет мне играть так, как я хочу. Он говорит со мной за пределами поля. Он очень помог мне. Я могу сказать, что играю и за него, потому что он очень важный человек в команде как для меня, так и для всех в команде. Нам очень повезло, что с нами работает такой тренер».

«Милан» занимает шестое место в чемпионате Италии, имея в активе 56 очков в 34 играх.