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Чалханоглу продлит контракт с «Миланом» до 2024 года

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Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу продвинулся в переговорах по новому контракту с клубом. Соглашение будет рассчитано до 2024 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

26-летний турок будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

В нынешнем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 14 матчей, забил 1 гол и сделал 6 голевых передач.

Отметим, что в скором времени в семье Чалханоглу ожидается пополнение. У них с женой родится ребенок.

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