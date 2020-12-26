Чалханоглу продлит контракт с «Миланом» до 2024 года
Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу продвинулся в переговорах по новому контракту с клубом. Соглашение будет рассчитано до 2024 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
26-летний турок будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
В нынешнем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 14 матчей, забил 1 гол и сделал 6 голевых передач.
Отметим, что в скором времени в семье Чалханоглу ожидается пополнение. У них с женой родится ребенок.
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