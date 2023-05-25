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Сегодня, 07:57

Чалханоглу подпишет новый контракт с «Интером»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу подпишет новый контракт с клубом в ближайшие дни. 29-летний турок с 2021 года играет за команду.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны согласовали договор, рассчитанный до июня 2027 года.

В этом сезоне Чалханоглу сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 8 голевых передач.

Хакан Чалханоглу
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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Специя – Торино
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Фиорентина – Рома
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Интер – Аталанта
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Петр Зелиньски

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