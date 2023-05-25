Чалханоглу подпишет новый контракт с «Интером»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу подпишет новый контракт с клубом в ближайшие дни. 29-летний турок с 2021 года играет за команду.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны согласовали договор, рассчитанный до июня 2027 года.

В этом сезоне Чалханоглу сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 8 голевых передач.