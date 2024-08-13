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Чалханоглу надеется, что Лаутаро Мартинес выиграет «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил, что форвард команды Лаутаро Мартинес заслуживает «Золотой мяч».

«Лаутаро — капитан, он знает, как общаться с партнерами по команде, он забивает. Я рад за него и верю, что он выиграет награду. Я буду счастлив, если мы выиграем все в конце сезона», — цитирует Чалханоглу SkySport Italia.

12 августа Мартинес продлил контракт с «Интером» до лета 2029 года.

26-летний аргентинец играет за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2023/24 аргентинец принял участие в 44 матчах, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач.

Хакан Чалханоглу
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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