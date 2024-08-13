Чалханоглу надеется, что Лаутаро Мартинес выиграет «Золотой мяч»
Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил, что форвард команды Лаутаро Мартинес заслуживает «Золотой мяч».
«Лаутаро — капитан, он знает, как общаться с партнерами по команде, он забивает. Я рад за него и верю, что он выиграет награду. Я буду счастлив, если мы выиграем все в конце сезона», — цитирует Чалханоглу SkySport Italia.
12 августа Мартинес продлил контракт с «Интером» до лета 2029 года.
26-летний аргентинец играет за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2023/24 аргентинец принял участие в 44 матчах, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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