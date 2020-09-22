Бывший защитник «Зенита» Осорио может перейти в «Парму»

«Парма» проявляет интерес к защитнику «Порту» Йордану Осорио. Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров, сообщает A Bola.

В прошедшем сезоне 26-летний венесуэлец выступал на правах аренды за «Зенита». Российская команда, по условиям договора, могла выкупить игрока за 7 миллионов евро. Однако стороны не смогли договориться об уменьши суммы трансфера.

В минувшем сезоне Осорио принял участие в семи матчах РПЛ, четырех матчах Кубка России и пяти матчах Лиги чемпионов.