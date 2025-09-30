Футбол
30 сентября, 17:07

Бывший защитник «Зенита» Кришито признан одним из самых перспективных тренеров в Италии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

38-летний Доменико Кришито признан в Италии одним из самых перспективных тренеров на внутреннем рынке.

Бывший защитник «Зенита», который провел в Петербурге семь лет и покинул клуб в ранге капитана, тренирует команду «Дженоа» U17. Она считается одной из самых интересных в Италии в своем возрасте, а самого Доменико готовят к повышению в классе.

У Кришито уже есть тренерская лицензия категории А, а в следующем сезоне он планирует получить лицензию Uefa Pro, которая дает право работать главным тренером в высших дивизионах.

«Дженоа», где Кришито завершил игровую карьеру, делает ставку на профессиональный рост Доменико и последовательно продвигает его в своей системе с прицелом на назначение сначала в молодежную, а затем, возможно, и в первую команду.

Любопытно, что в юношеской системе «Дженоа» играют два сына Кришито: Альфредо (2012 г.р.) и Алессандро (2013 г.р.).

Доменико Кришито
ФК Дженоа
  • fedd

    И футболист отличный, и человек! Удачи Доменико!!!! Все получится. Помним и уважаем всегда!

    30.09.2025

  • Семён Фадеич

    Крутой!

    30.09.2025

  • Skorz

    Даже и не сомневался !)) У Доменико есть все необходимые качества : сам играл , думающий , образованный интелигентный и УВАЖАЕМЫЙ человек ! И в Зените выделялся - капитанил , и сейчас удачи пожелаю !!!

    30.09.2025

