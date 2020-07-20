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Бывший защитник «Зенита» Кришито может перейти в «Фиорентину»

19:46
Доменико Кришито. Фото AFP
Доменико Кришито. Фото AFP
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«Фиорентина» проявляет интерес к защитнику «Дженоа» Доменико Кришито, сообщает Corriere dello Sport. Несмотря на солидный возраст, 32-летний футболист успешно проводит нынешний сезон, даже несмотря на травму голеностопа, из-за которой пропустил 10 игр серии A.

Всего на счету левого защитника 7 голов в 22 играх чемпионата Италии и два мяча в двух играх Кубка страны.

Кришито вернулся в родной клуб в 2018 году после семи сезонов в составе «Зенита».

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