Бывший защитник «Зенита» Кришито может перейти в «Фиорентину»

«Фиорентина» проявляет интерес к защитнику «Дженоа» Доменико Кришито, сообщает Corriere dello Sport. Несмотря на солидный возраст, 32-летний футболист успешно проводит нынешний сезон, даже несмотря на травму голеностопа, из-за которой пропустил 10 игр серии A.

Всего на счету левого защитника 7 голов в 22 играх чемпионата Италии и два мяча в двух играх Кубка страны.

Кришито вернулся в родной клуб в 2018 году после семи сезонов в составе «Зенита».