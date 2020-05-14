Бывший вратарь «Ювентуса»: «Коронавирус — это обычный грипп. Надо возвращать футбол и фанатов на трибуны»
11:19
Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Стефано Таккони поделился мнением о пандемии коронавируса.
— Как по мне, коронавирус — это обычный грипп, — приводит Goal.com слова Таккони. — Когда говорят, что есть уже сотни тысяч летальных исходов, то пусть лучше скажут, какие именно — конкретно от коронавируса. Нельзя смешивать всех в одну кучу. Надо возвращать и футбол, и болельщиков на трибуны.
По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 222 104 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 31 106 летальных исходов, выздоровел 112 541 человек.
Ранее сообщалось, что возобновление сезона-2019/20 в Италии планируется 13 июня. В случае возобновления матчи будут проходить без зрителей.
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