Буффон: «Для чемпионата Италии Ди Мария будет, как Марадона»

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о возможном переходе полузащитника Анхеля Ди Марии в туринский клуб.

Ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец подпишет с «бьянконери» однолетний контракт.

«Сейчас Ди Мария для серии А, как Марадона. Он решителен перед воротами соперника, он легко обходит оппонентов, отдает голевые передачи, бегает на разных позициях.

Мне 44 года, но я все еще играю. Возраст не имеет значения. Мотивация и страсть гораздо важнее. Если Ди Мария присоединится к «Ювентусу», значит, он готов к этому», — цитирует Буффона La Gazzetta dello Sport.

Ди Мария выступал за «ПСЖ» с лета 2015 года. Аргентинец этим летом покинул клуб в качестве лучшего ассистента в истории клуба.

В минувшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.