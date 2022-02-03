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Кавазашвили: «Дай бог, чтобы Кокорин заиграл в «Фиорентине». Его уже чисто по-человечески жалко»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о Кокорине
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о том, что «Фиорентина» заявила нападающего Александра Кокорина на вторую часть чемпионата Италии.

«Ни один солидный зарубежный клуб не оставит игрока, если на него нет надежд, — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт». — «Фиорентина» верит в Кокорина, раз они его заявили на вторую часть чемпионата Италии. Флорентийский клуб не посмотрел на то, что большинство журналистов отзываются об Александре со смехом и присудили ему звание худшего футболиста Италии».

По словам экс-вратаря, если 30-летнего россиянина не выгнали из флорентийского клуба, значит, он серьезно готовится и не получает травмы.

«На него есть надежда. Дай бог, чтобы Кокорин заиграл в «Фиорентине». Его уже чисто по-человечески жалко. Александр не виноват в своих травмах. Виноваты его окружение и клубы, в которых он получал эти повреждения. Именно российские клубы помогли ему распуститься. Пусть он громогласно заиграет в «Фиорентине» и докажет, что российский игрок достоин уважения», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего россиянина в два миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-kokorin-ne-vinovat-v-svoih-travmah-vinovato-ego-okruzhenie-i-kluby/
Александр Кокорин
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 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
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 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
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 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
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 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
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 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
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 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
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Специя – Верона
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6.01 18:30
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