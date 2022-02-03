Кавазашвили: «Дай бог, чтобы Кокорин заиграл в «Фиорентине». Его уже чисто по-человечески жалко»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о том, что «Фиорентина» заявила нападающего Александра Кокорина на вторую часть чемпионата Италии.

«Ни один солидный зарубежный клуб не оставит игрока, если на него нет надежд, — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт». — «Фиорентина» верит в Кокорина, раз они его заявили на вторую часть чемпионата Италии. Флорентийский клуб не посмотрел на то, что большинство журналистов отзываются об Александре со смехом и присудили ему звание худшего футболиста Италии».

По словам экс-вратаря, если 30-летнего россиянина не выгнали из флорентийского клуба, значит, он серьезно готовится и не получает травмы.

«На него есть надежда. Дай бог, чтобы Кокорин заиграл в «Фиорентине». Его уже чисто по-человечески жалко. Александр не виноват в своих травмах. Виноваты его окружение и клубы, в которых он получал эти повреждения. Именно российские клубы помогли ему распуститься. Пусть он громогласно заиграет в «Фиорентине» и докажет, что российский игрок достоин уважения», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего россиянина в два миллиона евро.