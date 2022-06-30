Бывший вратарь «Наполи» Оспина может продолжить карьеру в Египте

Бывший вратарь «Наполи» Давид Оспина может продолжить карьеру в чемпионате Египта, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Аль-Наср» предлагает 33-летнему колумбийцу контракт до 2025 года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

Оспина выступал за «Наполи» с июля 2019 года, голкипер покинул итальянскую команду на правах свободного агента. В сезоне-2021/22 колумбиец пропустил 28 голов в 33 матчах за неаполитанцев, отыграв 13 встреч на ноль.