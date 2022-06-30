Бывший вратарь «Наполи» Оспина может продолжить карьеру в Египте
Бывший вратарь «Наполи» Давид Оспина может продолжить карьеру в чемпионате Египта, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «Аль-Наср» предлагает 33-летнему колумбийцу контракт до 2025 года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.
Оспина выступал за «Наполи» с июля 2019 года, голкипер покинул итальянскую команду на правах свободного агента. В сезоне-2021/22 колумбиец пропустил 28 голов в 33 матчах за неаполитанцев, отыграв 13 встреч на ноль.
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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Милан – Удинезе
|- : -
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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|14.08
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Лечче – Интер
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|14.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
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Верона – Наполи
|- : -
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