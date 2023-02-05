Экс-тренер «Зенита» Сканавино: «Миранчук — единственное светлое пятно в «Торино»
Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино, который живет в Турине, посетил матч 21-го тура серии А «Торино» — «Удинезе» (1:0) и поделился с «СЭ» своими впечатлениями от игры.
— Как вам игра?
— До перерыва чуть не заснул от скуки. Второй тайм вышел чуть повеселее, но в целом большое разочарование — и по качеству игры, и по эмоциям.
— Алексей Миранчук вышел в стартовом составе. Что скажете про него?
— Алексей — единственное светлое пятно в «Торино», если брать сегодняшнюю линию атаки. Все мало-мальские полуострые моменты в первом тайме возникали только благодаря ему. В составе туринцев он точно самый техничный игрок — во всяком случае, среди тех, кого сегодня выпускал на поле Иван Юрич. До перерыва Алексей отдал несколько шикарных передач, ну а в целом атака «Торино» выглядела очень бледно. После перерыва хозяева поля забили гол и вымучили победу, но я сомневаюсь, что кто-то мог получить удовольствие от такой игры.
— При счете 1:0 Миранчук едва не заработал пенальти, согласны?
— Да, он классно убегал к воротам, но в последний момент его остановили с нарушением правил почти на линии штрафной: похоже, там чуть-чуть не хватило до пенальти. Алексей сам взялся исполнять удар с той точки, с которой нередко забивает с игры, но тут попал в стенку. До этого же еще был эпизод, когда Миранчук красиво накрутил сразу двоих удинцев и тоже заработал штрафной. Короче говоря, если кто и порадовал в «Торино» в этот день, то это Миранчук. Ну и Схурс классно сыграл в обороне. Видно, что это весьма качественный защитник.
— Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич вышел на замену. Как он вам?
— Я не узнал того полузащитника, которого в свое время хотел приобрести «Зенит». Возможно, Влашич сейчас не в форме: он сыграл существенно ниже своих возможностей и допустил ряд таких детских ошибок, которые не ждешь от футболиста его уровня.
— А как вам другой бывший игрок ЦСКА — защитник «Удинезе» Бекао?
— Это качественный футболист, заслуживающий выступать в серии А. Он и в обороне хорош, и при стандартных положениях у чужих ворот опасен на втором этаже. Ходят разговоры, что им интересуется миланский «Интер». Не знаю, смог бы Бекао закрепиться там в стартовом составе, но в обойме может и пригодиться.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|
2
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|
3
|Интер
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
4
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
5
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|
6
|Милан
|20
|11
|5
|4
|37-29
|38
|
7
|Торино
|21
|8
|6
|7
|22-22
|30
|
8
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|
9
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|
10
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|26-30
|26
|
11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|
12
|Фиорентина
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|0 : 2
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|2 : 0
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|1 : 0
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|1 : 0
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|11
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|19
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0