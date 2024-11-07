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Сегодня, 14:15

Бывший тренер «Зенита» Спаллетти войдет в итальянский Зал славы

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В понедельник, 11 ноября, экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти будет принят в Зал славы итальянского футбола.

65-летний сециалист, возглавляющий сейчас «Скуадру адзурру», попадет в звездную компанию к Арриго Сакки, Джованни Трапаттони, Марчелло Липпи.

За кандидатуру Спаллетти проголосовало жюри, составленное из главных редакторов ведущих спортивных редакций Италии — от руководителей авторитетных La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport до их коллег с телеканалов и популярных сайтов.

Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
2
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
3
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
4
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
5
 Лацио 11 7 1 3 24-14 22
6
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
7
 Милан 10 5 2 3 17-11 17
8
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
 Торино 11 4 2 5 15-16 14
11
 Эмполи 11 3 5 3 8-9 14
12
 Рома 11 3 4 4 12-14 13
13
 Верона 11 4 0 7 16-24 12
14
 Кальяри 11 2 3 6 9-19 9
15
 Дженоа 11 2 3 6 8-21 9
16
 Комо 11 2 3 6 12-22 9
17
 Парма 11 1 6 4 14-17 9
18
 Монца 11 1 5 5 10-14 8
19
 Венеция 11 2 2 7 10-19 8
20
 Лечче 11 2 2 7 4-20 8
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7.11 22:45
Дженоа – Комо
 - : -
8.11 22:45
Лечче – Эмполи
 - : -
9.11 17:00
Венеция – Парма
 - : -
9.11 20:00
Кальяри – Милан
 - : -
9.11 22:45
Ювентус – Торино
 - : -
10.11 14:30
Аталанта – Удинезе
 - : -
10.11 17:00
Рома – Болонья
 - : -
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Интер

 7
Адемола Лукман

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Аталанта

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П
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Нуну Тавареш

Лацио

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Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

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Рафаэл Леау

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Милан

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Джексон Чачуа

Верона

 10 1 4
Джон Лукуми

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 7 1 2
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