Бывший тренер «Зенита» Спаллетти войдет в итальянский Зал славы

В понедельник, 11 ноября, экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти будет принят в Зал славы итальянского футбола.

65-летний сециалист, возглавляющий сейчас «Скуадру адзурру», попадет в звездную компанию к Арриго Сакки, Джованни Трапаттони, Марчелло Липпи.

За кандидатуру Спаллетти проголосовало жюри, составленное из главных редакторов ведущих спортивных редакций Италии — от руководителей авторитетных La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport до их коллег с телеканалов и популярных сайтов.