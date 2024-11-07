Бывший тренер «Зенита» Спаллетти войдет в итальянский Зал славы
В понедельник, 11 ноября, экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти будет принят в Зал славы итальянского футбола.
65-летний сециалист, возглавляющий сейчас «Скуадру адзурру», попадет в звездную компанию к Арриго Сакки, Джованни Трапаттони, Марчелло Липпи.
За кандидатуру Спаллетти проголосовало жюри, составленное из главных редакторов ведущих спортивных редакций Италии — от руководителей авторитетных La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport до их коллег с телеканалов и популярных сайтов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|
2
|Интер
|11
|7
|3
|1
|25-13
|24
|
3
|Аталанта
|11
|7
|1
|3
|29-14
|22
|
4
|Фиорентина
|11
|6
|4
|1
|22-9
|22
|
5
|Лацио
|11
|7
|1
|3
|24-14
|22
|
6
|Ювентус
|11
|5
|6
|0
|19-7
|21
|
7
|Милан
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
8
|Удинезе
|11
|5
|1
|5
|14-16
|16
|
9
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|12-11
|15
|
10
|Торино
|11
|4
|2
|5
|15-16
|14
|
11
|Эмполи
|11
|3
|5
|3
|8-9
|14
|
12
|Рома
|11
|3
|4
|4
|12-14
|13
|
13
|Верона
|11
|4
|0
|7
|16-24
|12
|
14
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|9-19
|9
|
15
|Дженоа
|11
|2
|3
|6
|8-21
|9
|
16
|Комо
|11
|2
|3
|6
|12-22
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|6
|4
|14-17
|9
|
18
|Монца
|11
|1
|5
|5
|10-14
|8
|
19
|Венеция
|11
|2
|2
|7
|10-19
|8
|
20
|Лечче
|11
|2
|2
|7
|4-20
|8
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.11
|22:45
|
Дженоа – Комо
|- : -
|8.11
|22:45
|
Лечче – Эмполи
|- : -
|9.11
|17:00
|
Венеция – Парма
|- : -
|9.11
|20:00
|
Кальяри – Милан
|- : -
|9.11
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
|10.11
|14:30
|
Аталанта – Удинезе
|- : -
|10.11
|17:00
|
Рома – Болонья
|- : -
|10.11
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|10.11
|20:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|10.11
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|10
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|7
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
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