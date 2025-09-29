Футбол
29 сентября, 19:27

Бывший тренер «Зенита» получит высшую европейскую лицензию в Италии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Александр Низелик (слева).
Фото ФК «Фиорентина»

Александр Низелик, известный в России по работе в «Уфе» и «Зените», принят на высшие тренерские курсы в итальянском Коверчано.

В России 40-летний специалист входил в штаб Сергея Семака, а на Апеннинах второй сезон подряд трудится в «Фиорентине» — сначала при Раффаэле Палладино, а сейчас под руководством Стефано Пиоли.

Обучение продлится до лета 2026 года. В случае успешной сдачи экзаменов Низелик получит высшую европейскую тренерскую лицензию — UEFA Pro. Она дает возможность занимать должность главного тренера в клубах высших дивизионов.

Вместе с Низеликом на курс приняты, в частности, такие известные в прошлом футболисты, как выступавшие за свои национальные команды француз Франк Рибери, словенец Самир Ханданович, швейцарец Стефан Лихтштайнер, итальянец Алессандро Диаманти.

  • Roma Vedenichkin

    К сожалению, после того как Низелик вышел из тренерского штаба Сергея Богдановича , креатива в игре "Зенита" стало гораздо меньше....

    29.09.2025

  • DemolisherAjax

    Пока такие как Низелик обучаются,где то с телевизора гавкает безработный Мостовой :)

    29.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Все эти якобы высшие курсы ПРО дают обладателям только короски, но не тренерские знания. На таких курсах главное вовремя заплатить и ксива обеспеченно выписывается.

    29.09.2025

  • Артемон Доберманов

    Ну и молодец

    29.09.2025

