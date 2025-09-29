Бывший тренер «Зенита» получит высшую европейскую лицензию в Италии

Александр Низелик, известный в России по работе в «Уфе» и «Зените», принят на высшие тренерские курсы в итальянском Коверчано.

В России 40-летний специалист входил в штаб Сергея Семака, а на Апеннинах второй сезон подряд трудится в «Фиорентине» — сначала при Раффаэле Палладино, а сейчас под руководством Стефано Пиоли.

Обучение продлится до лета 2026 года. В случае успешной сдачи экзаменов Низелик получит высшую европейскую тренерскую лицензию — UEFA Pro. Она дает возможность занимать должность главного тренера в клубах высших дивизионов.

Вместе с Низеликом на курс приняты, в частности, такие известные в прошлом футболисты, как выступавшие за свои национальные команды француз Франк Рибери, словенец Самир Ханданович, швейцарец Стефан Лихтштайнер, итальянец Алессандро Диаманти.