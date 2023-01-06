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Сегодня, 16:30

Бывший тренер «Зенита»: «Виалли ежедневно боролся за жизнь»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Джанлука Виалли.
Фото Global Look Press

Своими воспоминаниями о скончавшемся сегодня известном в прошлом форварде сборной Италии, «Ювентуса», «Челси» и «Сампдории» Джанлуке Виалли с «СЭ» поделился бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино. Сейчас 49-летний специалист входит в штаб Роберто Манчини в «Скуадре адзурре», а Виалли на победном Евро-2020 занимал в ней должность главы делегации.

— Когда я начал трудиться в «Ювентусе», Виалли уже выступал за «Челси», так что не довелось поработать с ним как игроком, — сказал Сканавино. — Правда, один раз все-таки повезло провести с ним разминку. Это был прощальный матч известного защитника Чиро Феррары, проходивший в Неаполе. Туда пригласили и Джанлуку, и меня. А еще — великого Диего Марадона и многих других великих футболистов. Виалли тогда уже завершил свою блестящую карьеру форварда, но навсегда остался звездой.

— Про супернападающего Виалли ничего нового не скажу, всем хорошо известны уровень его мастерства и титулы. А вот про его человеческие качества, про его характер и силу воли не упомянуть нельзя. Джанлука обладал уникальной харизмой, был настоящим Капитаном с большой буквы — причем не только на поле, но и в жизни, — продолжил Сканавино.

— Во время Евро-2020 Джанлука занимал пост главы нашей делегации. И его можно смело назвать одним из творцом победы сборной Италии, — считает Сканавино. — Все знали про страшную болезнь Виалли, которую он самого начала, с 2018 года, не скрывал. Видели, как он сильно похудел, понимали, что борется за жизнь ежедневно. Во время чемпионата Европы Джанлука каждый день находился с нами, посещал тренировки, участвовал в командных собраниях — улыбался, шутил, не давал повода жалеть себя. Виалли — пример того, как человек достойно ведет себя на людях в ситуации, когда сам не знает, сколько ему осталось... Недавно ушел из жизни Синиша Михайлович, теперь вот Джанлука... Оба до конца боролись со своими жуткими недугами, оба ничего не скрывали и служили примерами стойкости духа для тех, кто попадает в такую ужасную ситуацию.

— Уход Виалли из жизни не стал ни для кого из нас неожиданностью, потому что все в футбольном мире знали: в последнее время произошло редкое ухудшение. Мы в сборной Италии знали об этом лучше других, но все равно хотели верить в лучшее. К сожалению, Джанлука покинул «Суадру адзурру» уже навсегда... Но люди живы столько, сколько жива память о них. А такого, как Виалли, забыть невозможно. В своем последнем матче в этом мире он все равно одержал победу, а теперь продолжит играть на небесах с другими легендами. Его улыбка всегда останется с нами, а все наши мысли обращены к его семье, которая может только гордиться таким человеком! — заключил Сканавино.

Джанлука Виалли. Стильный и уникальный, он притягивал трофеи. Скончался Джанлука Виалли

Виалли скончался в возрасте 58 лет. С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.

После окончания карьеры футболиста Виалли тренировал «Уотфорд» и «Челси». С лондонским клубом он завоевал пять трофеев. В октябре 2019 года Виалли был назначен главой делегации сборной Италии. В декабре 2022 года он покинул пост из-за ухудшения здоровья.

Джанлука Виалли
Сборная Италии по футболу
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Матчи 17-го тура чемпионата Италии начнутся с минуты молчания в память о Виалли
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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38 тур
7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
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7.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
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Наполи

 9
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П
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Мариу Руй

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Наполи

 5
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 14 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

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