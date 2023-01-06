Бывший тренер «Зенита»: «Виалли ежедневно боролся за жизнь»

Своими воспоминаниями о скончавшемся сегодня известном в прошлом форварде сборной Италии, «Ювентуса», «Челси» и «Сампдории» Джанлуке Виалли с «СЭ» поделился бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино. Сейчас 49-летний специалист входит в штаб Роберто Манчини в «Скуадре адзурре», а Виалли на победном Евро-2020 занимал в ней должность главы делегации.

— Когда я начал трудиться в «Ювентусе», Виалли уже выступал за «Челси», так что не довелось поработать с ним как игроком, — сказал Сканавино. — Правда, один раз все-таки повезло провести с ним разминку. Это был прощальный матч известного защитника Чиро Феррары, проходивший в Неаполе. Туда пригласили и Джанлуку, и меня. А еще — великого Диего Марадона и многих других великих футболистов. Виалли тогда уже завершил свою блестящую карьеру форварда, но навсегда остался звездой.

— Про супернападающего Виалли ничего нового не скажу, всем хорошо известны уровень его мастерства и титулы. А вот про его человеческие качества, про его характер и силу воли не упомянуть нельзя. Джанлука обладал уникальной харизмой, был настоящим Капитаном с большой буквы — причем не только на поле, но и в жизни, — продолжил Сканавино.

— Во время Евро-2020 Джанлука занимал пост главы нашей делегации. И его можно смело назвать одним из творцом победы сборной Италии, — считает Сканавино. — Все знали про страшную болезнь Виалли, которую он самого начала, с 2018 года, не скрывал. Видели, как он сильно похудел, понимали, что борется за жизнь ежедневно. Во время чемпионата Европы Джанлука каждый день находился с нами, посещал тренировки, участвовал в командных собраниях — улыбался, шутил, не давал повода жалеть себя. Виалли — пример того, как человек достойно ведет себя на людях в ситуации, когда сам не знает, сколько ему осталось... Недавно ушел из жизни Синиша Михайлович, теперь вот Джанлука... Оба до конца боролись со своими жуткими недугами, оба ничего не скрывали и служили примерами стойкости духа для тех, кто попадает в такую ужасную ситуацию.

— Уход Виалли из жизни не стал ни для кого из нас неожиданностью, потому что все в футбольном мире знали: в последнее время произошло редкое ухудшение. Мы в сборной Италии знали об этом лучше других, но все равно хотели верить в лучшее. К сожалению, Джанлука покинул «Суадру адзурру» уже навсегда... Но люди живы столько, сколько жива память о них. А такого, как Виалли, забыть невозможно. В своем последнем матче в этом мире он все равно одержал победу, а теперь продолжит играть на небесах с другими легендами. Его улыбка всегда останется с нами, а все наши мысли обращены к его семье, которая может только гордиться таким человеком! — заключил Сканавино.

Виалли скончался в возрасте 58 лет. С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.

После окончания карьеры футболиста Виалли тренировал «Уотфорд» и «Челси». С лондонским клубом он завоевал пять трофеев. В октябре 2019 года Виалли был назначен главой делегации сборной Италии. В декабре 2022 года он покинул пост из-за ухудшения здоровья.