Бывший тренер «Зенита»: «Виалли ежедневно боролся за жизнь»
Своими воспоминаниями о скончавшемся сегодня известном в прошлом форварде сборной Италии, «Ювентуса», «Челси» и «Сампдории» Джанлуке Виалли с «СЭ» поделился бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино. Сейчас 49-летний специалист входит в штаб Роберто Манчини в «Скуадре адзурре», а Виалли на победном Евро-2020 занимал в ней должность главы делегации.
— Когда я начал трудиться в «Ювентусе», Виалли уже выступал за «Челси», так что не довелось поработать с ним как игроком, — сказал Сканавино. — Правда, один раз все-таки повезло провести с ним разминку. Это был прощальный матч известного защитника Чиро Феррары, проходивший в Неаполе. Туда пригласили и Джанлуку, и меня. А еще — великого Диего Марадона и многих других великих футболистов. Виалли тогда уже завершил свою блестящую карьеру форварда, но навсегда остался звездой.
— Про супернападающего Виалли ничего нового не скажу, всем хорошо известны уровень его мастерства и титулы. А вот про его человеческие качества, про его характер и силу воли не упомянуть нельзя. Джанлука обладал уникальной харизмой, был настоящим Капитаном с большой буквы — причем не только на поле, но и в жизни, — продолжил Сканавино.
— Во время Евро-2020 Джанлука занимал пост главы нашей делегации. И его можно смело назвать одним из творцом победы сборной Италии, — считает Сканавино. — Все знали про страшную болезнь Виалли, которую он самого начала, с 2018 года, не скрывал. Видели, как он сильно похудел, понимали, что борется за жизнь ежедневно. Во время чемпионата Европы Джанлука каждый день находился с нами, посещал тренировки, участвовал в командных собраниях — улыбался, шутил, не давал повода жалеть себя. Виалли — пример того, как человек достойно ведет себя на людях в ситуации, когда сам не знает, сколько ему осталось... Недавно ушел из жизни Синиша Михайлович, теперь вот Джанлука... Оба до конца боролись со своими жуткими недугами, оба ничего не скрывали и служили примерами стойкости духа для тех, кто попадает в такую ужасную ситуацию.
— Уход Виалли из жизни не стал ни для кого из нас неожиданностью, потому что все в футбольном мире знали: в последнее время произошло редкое ухудшение. Мы в сборной Италии знали об этом лучше других, но все равно хотели верить в лучшее. К сожалению, Джанлука покинул «Суадру адзурру» уже навсегда... Но люди живы столько, сколько жива память о них. А такого, как Виалли, забыть невозможно. В своем последнем матче в этом мире он все равно одержал победу, а теперь продолжит играть на небесах с другими легендами. Его улыбка всегда останется с нами, а все наши мысли обращены к его семье, которая может только гордиться таким человеком! — заключил Сканавино.
Виалли скончался в возрасте 58 лет. С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.
После окончания карьеры футболиста Виалли тренировал «Уотфорд» и «Челси». С лондонским клубом он завоевал пять трофеев. В октябре 2019 года Виалли был назначен главой делегации сборной Италии. В декабре 2022 года он покинул пост из-за ухудшения здоровья.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|16
|13
|2
|1
|37-13
|41
|
2
|Милан
|16
|11
|3
|2
|31-16
|36
|
3
|Ювентус
|16
|10
|4
|2
|25-7
|34
|
4
|Интер
|16
|11
|0
|5
|35-22
|33
|
5
|Лацио
|16
|9
|3
|4
|27-13
|30
|
6
|Рома
|16
|9
|3
|4
|19-14
|30
|
7
|Аталанта
|16
|8
|4
|4
|24-17
|28
|
8
|Удинезе
|16
|6
|7
|3
|25-18
|25
|
9
|Торино
|16
|6
|4
|6
|17-18
|22
|
10
|Фиорентина
|16
|5
|5
|6
|19-21
|20
|
11
|Болонья
|16
|5
|4
|7
|20-26
|19
|
12
|Лечче
|16
|4
|6
|6
|16-18
|18
|
13
|Эмполи
|16
|4
|6
|6
|13-20
|18
|
14
|Монца
|16
|5
|2
|9
|17-23
|17
|
15
|Салернитана
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
16
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|16-24
|16
|
17
|Специя
|16
|3
|5
|8
|16-28
|14
|
18
|Сампдория
|16
|2
|3
|11
|8-28
|9
|
19
|Кремонезе
|16
|0
|7
|9
|11-27
|7
|
20
|Верона
|16
|1
|3
|12
|13-30
|6
|7.01
|17:00
|
Фиорентина – Сассуоло
|- : -
|7.01
|20:00
|
Ювентус – Удинезе
|- : -
|7.01
|22:45
|
Монца – Интер
|- : -
|8.01
|14:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|8.01
|17:00
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|8.01
|17:00
|
Специя – Лечче
|- : -
|8.01
|20:00
|
Сампдория – Наполи
|- : -
|8.01
|22:45
|
Милан – Рома
|- : -
|9.01
|20:30
|
Верона – Кремонезе
|- : -
|9.01
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Мбала Нзола
Специя
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|14
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|15
|1
|5