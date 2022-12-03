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Сегодня, 17:30

Бывший тренер «Спартака» получил вторую желтую карточку в трех матчах

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Паоло Ваноли продолжает эмоционально вести себя в роли главного тренера «Венеции».

В конце первого тайма матча 15-го тура серии B против Тернаны он получил желтую карточку. Это уже второе предупреждение Ваноли всего лишь в тех трех матчах, что он возглавляет Венецию.

После первого тайма «Венеция» ведет со счетом 2:1. Российский нападающий команды Денис Черышев пропускает матч из-за травмы.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
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ТБ 2.5

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21%

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Франция
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32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Футбол
ФК Венеция
Паоло Ваноли
2
1
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Черышев вернется в состав «Венеции» после Нового года

«Венеция» одержала вторую победу подряд под руководством Ваноли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
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Лечче – Лацио
 - : -
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