Каррера: «Миранчук — игрок европейского уровня, в Италии он показывает свои лучшие качества»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в аренде за «Торино».

«Миранчук — игрок европейского уровня. В Италии он показывает свои лучшие качества. Думаю, он будет востребован в Европе и дальше», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

21 января «Торино» в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0. Гол на свой счет записал Миранчук.

В текущем сезоне 27-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в 14 матчах во всех турнирах.