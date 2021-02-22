Бывший тренер СПАЛа Семпличи возглавил «Кальяри»

«Кальяри» на официальном сайте объявил о назначении Леонардо Семпличи на пост главного тренера. Контракт со специалистом заключен до 30 июня 2022 года.

Вместе с ним в тренерский штаб войдут Юри Фаббрицци, Россано Касони и Алессио Рубичини.

Семпличи с 2014 по 2020 год возглавлял СПАЛ. Под его руководством команда из города Феррара поднялась из серии C в серию A. 53-летний специалист не тренировал после отставки из СПАЛа в феврале 2020 года.

Семпличи сменил в должности уволенного 22 февраля Эусебио ди Франческо. После 23-х туров «Кальяри» идет в зоне вылета, занимая 18-е место с 15 очками.