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Борис Игнатьев не верит, что Кокорин покинет «Фиорентину» в ближайшее время

Галина Глазко
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на информацию об интересе российских клубов к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

«Российский человек России всегда нужен. А раз этот клуб участвует в РПЛ, значит, Кокорин и футболу нужен. Хотя я не уверен, что игрок покинет Италию и вернется в Россию. У него сейчас последний шанс, чтобы заявить о себе. И если он уважает себя как спортсмена, то должен менять пристанище и идти играть. Футбольный век короткий. Если ты просидел в запасе, то что ты будешь рассказывать своим детям и внукам?» — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Ранее, 5 июля, спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде отметил, что у Кокорина есть предложения из России.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-esli-kokorin-sebya-uvazhaet-to-on-dolzhen-pomenyat-pristanishhe-i-igrat-futbol-a-ne-sidet-v-zapase
Александр Кокорин
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