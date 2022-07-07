Борис Игнатьев не верит, что Кокорин покинет «Фиорентину» в ближайшее время

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на информацию об интересе российских клубов к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

«Российский человек России всегда нужен. А раз этот клуб участвует в РПЛ, значит, Кокорин и футболу нужен. Хотя я не уверен, что игрок покинет Италию и вернется в Россию. У него сейчас последний шанс, чтобы заявить о себе. И если он уважает себя как спортсмена, то должен менять пристанище и идти играть. Футбольный век короткий. Если ты просидел в запасе, то что ты будешь рассказывать своим детям и внукам?» — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Ранее, 5 июля, спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде отметил, что у Кокорина есть предложения из России.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.