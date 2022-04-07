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Бывший тренер сборной Грузии Вайсс: «Кварацхелия готов к переходу в «Наполи»

Бывший тренер сборной Грузии Вайсс считает, что Кварацхелия готов к переходу в «Наполи»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Грузии Владимир Вайсс поделился мнением о возможном переходе полузащитник батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелия в «Наполи».

«Думаю, Кварацхелия готов к переходу в «Наполи», — приводит слова Вайсса «Чемпионат». — У него есть все качества игрока, который способен играть в большой футбол. Если переход состоится, я буду очень счастлив. «Наполи» — хорошая команда, а Хвича может спокойно играть вместо Инсинье».

По мнению тренера, 21-летний грузин сможет показать свои качества в неаполитанском клубе.

«Кварацхелия — большой талант, и он может построить большую карьеру. Все зависит только от него, но все качества есть», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Наполи» и Кварацхелия согласовали условия личного контракта до 2027 года с зарплатой 1,1 млн евро в год.

Напомним, что нападающий перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4658381-eks-trener-sbornoj-gruzii-vajss-zayavil-chto-hvicha-gotov-k-perehodu-v-napoli.html
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«Наполи» готов заплатить за Кварацхелию восемь миллионов евро
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 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
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