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Камоцци считает, что Миранчук получит ключевую роль в «Торино» и станет топ-игроком

Руслан Минаев
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Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о переходе Алексея Миранчука в «Торино».

«Переход в «Торино» — прекрасная возможность для Миранчука раскрыться. Там он может стать топ-игроком, если будет стабильно выходить на поле. А с этим, думаю, проблем быть не должно: в «Торино» он получит ключевую роль в команде.

Сможет ли он привлечь европейский топ-клуб? Да, конечно. Если все сложится, Алексей может уехать из «Торино» в европейский гранд. Сейчас у него есть большие шансы продолжить свою карьеру на высоком уровне. Миранчук — талантливый футболист, желаю ему удачи», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.

В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в чемпионате Италии с 50 очками в 38 матчах. «Аталанта» стала 8-й с 59 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-v-torino-miranchuk-mozhet-stat-top-igrokom-a-potom-uehat-v-evropejskij-grand/
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