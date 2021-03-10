Бывший президент «Ювентуса» считает, что клуб должен избавиться от Роналду

Экс-президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи считает, что переход Криштиану Роналду был ошибкой, и клуб должен отпустить португальского форварда.

«Подписание Роналду было ошибкой, нет сомнений, — цитирует экс-президента Football Italia 10 марта. — Я говорил об этом с его первого дня в «Ювентусе». Он великий чемпион, но он слишком дорогой. Теперь дело за «Ювентусом». Они платят ему миллион евро за гол. Аньелли (президент «Ювентуса» — Прим. «СЭ») должен быть самокритичным, но у него нет хороших сотрудников.

Клуб должен отпустить Роналду в конце сезона. То же самое касается и Паратичи (спортивный директор «Ювентуса» — Прим. «СЭ»). Возможно, Аньелли повысил его, чтобы после его ухода упразднить эту должность. Это возможный сценарий».

9 марта «Ювентус» обыграл «Порту» (3:2 д. в.) в 1/8 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух игр вылетел из турнира.