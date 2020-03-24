Бывший президент «Торпедо» рассказал, почему команде рано в премьер-лигу

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов в интервьж «СЭ» рассказал о весеннем спаде одного из лидеров ФНЛ, акции болельщиков против главного тренера и пандемии коронавируса.

— Сильно удивили результаты торпедовцев после рестарта первенства? Сначала черно-белые с треском проиграли в Кубке России «Химкам» (1:5), а затем в первенстве ФНЛ не смогли победить «Авангард» (2:2) и «Текстильщик» (0:0).

— На мой взгляд, Сергею Игнашевичу где-то не хватило опыта. Может быть, не удалось быстро и правильно проанализировать ситуацию после крупного кубкового поражения. Любой тренер должен сначала набить шишки. Состав-то сильный, а игра еще придет.

— А не закрадываются мысли, что «Торпедо» не очень хочет выходить в РПЛ?

— Считаю, что на сегодняшний день путевка в премьер-лигу — не первоочередная задача.

— Почему?

— Нет стадиона, базы. Согласитесь, весомая причина, чтобы не торопиться с повышением в классе.

— Но ведь по мнению экспертов состав реально усилился этой зимой. Для чего тогда укрепляться?

— Здесь мне сложно сказать что-либо. Пока не вижу связи, не знаю всех мотивов. Но отсутствие материальной базы — главный фактор в данной ситуации. (Виталий Айрапетов)

Александр Тукманов: «Фанаты «Торпедо» — дураки. Как можно оскорблять Игнашевича?!»

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