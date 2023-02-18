Смородская: «Миранчук правильно сделал, что ушел из «Аталанты». В «Торино» он расцвел»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что думает о будущем Алексея Миранчука.

«Не знаю, перейдет ли Леша Миранчук в более сильный чемпионат или останется в серии А, но он правильно сделал, что ушел из «Аталанты». В «Торино» Миранчук расцвел, начал приносить намного больше пользы, потому что получил доверие тренера и поддержку одноклубников. Это хороший опыт, однозначно полезнее, чем в «Аталанте», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года. На его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.