Ольга Смородская: «Жаль, что в Италии не любят Миранчука. «Аталанта» явно ему не подходит»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на первый гол в сезоне российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
12 декабря 26-летний Миранчук забил гол «Вероне» (2:1) в матче 17-го тура серии А.
«Поздравляю Лешу с этим радостным событием! Он большой молодец. У него есть невероятный талант. Мне очень жаль, что в Италии его не любят и не ценят. «Аталанта» явно не подходит Алексею. Ему нужно срочно уходить оттуда. До трансфера в итальянский клуб он очень ярко выступал, мог сделать гол из ничего. А после перехода в Бергамо потух. Надеюсь, что тренер «Аталанты» понял, что Миранчук — ценный актив их команды. Я считаю Лешу лучшим российским игроком на данный момент. Даже лучше Головина», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Ранее экс-тренер «Локо» Юрий Семин похвалил Миранчука за гол «Вероне».
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