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Альдо Спинелли: «Аллегри покинет «Ювентус» в конце сезона. Он уйдет в Саудовскую Аравию или Америку»

Альдо Спинелли сообщил, что Аллегри планирует покинуть «Ювентус» в конце сезона
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Ливорно» Альдо Спинелли и друг главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказал о будущем специалиста.

«Он хочет искупить свою вину, после очень сложного года, а в конце сезона он уедет в Саудовскую Аравию, Америку или туда, где он будет востребован. Этим летом ему поступали предложения, но он всегда был настроен остаться, чтобы доказать свою состоятельность. Футбол стал сложным, предлагаемые суммы не могут сравниться. Конкуренцию могут составить только английские команды», — приводит слова Спинелли Football Italia.

Летом 2023 года «Аль-Хиляль» предлагал Аллегри контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год.

56-летний специалист вернулся в «Ювентус» в мае 2021 года и заключил контракт до конца июня 2025 года. До этого специалист уже работал в клубе с июля 2014 года по июнь 2019 года. В сезоне-2022/23 туринцы заняли седьмое место в чемпионате Италии с 62 очками в 38 матчах.

Источник: Football Italia
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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