Бывший одноклубник Роналду сравнил португальца с Майклом Джорданом

Бывший полузащитник «Спортинга» Родриго Телльо поделился мнением о Криштиану Роналду. Сейчас он выступает за «Ювентус».

— Я был партнером такого сильного игрока, — цитирует Телльо PrensaFutbol. — Менталитет Криштиану был совершенно иным, чем у 17-летнего подростка. Это напоминает мне Майкла Джордана, конкурентоспособного во всем. Он привык проводить индивидуальные тренировки даже в день игры.

Мы играли в настольный футбол — он был лучшим, играли в бильярд — был лучшим, тягали гири — он был тем, кто сделал больше всего.