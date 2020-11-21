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Бывший нападающий «Милана» и «Интера» Паццини завершил карьеру

17:31
Джампаоло Паццини. Фото Instagram
Джампаоло Паццини. Фото Instagram
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Бывший нападающий сборной Италии Джампаоло Паццини завершает карьеру. 36-летний футболист в Instagram объявил, что вешает бутсы на гвоздь.

За свою карьеру Паццини выступал за «Аталанту», «Фиорентину», «Сампдорию», «Интер», «Милан», «Верону» и «Леванте». Он становился обладателем Кубка Италии-2011.

За сборную Италии он сыграл 25 матчей и забил 4 гола.

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