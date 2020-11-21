Бывший нападающий «Милана» и «Интера» Паццини завершил карьеру
Бывший нападающий сборной Италии Джампаоло Паццини завершает карьеру. 36-летний футболист в Instagram объявил, что вешает бутсы на гвоздь.
За свою карьеру Паццини выступал за «Аталанту», «Фиорентину», «Сампдорию», «Интер», «Милан», «Верону» и «Леванте». Он становился обладателем Кубка Италии-2011.
За сборную Италии он сыграл 25 матчей и забил 4 гола.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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