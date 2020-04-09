Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Ансальди хочет играть до 40 лет

Защитник «Торино» Кристиан Ансальди заявил, что хочет продолжать профессиональную карьеру до 40 лет. Аргентинец ранее выступал в России за «Рубин» и «Зенит».

— Если бог захочет этого, и если президент разрешит мне остаться здесь, то я хочу играть до 40 лет, — сказал Ансальди в прямом эфире Instagram, общаясь с певцом Анджело Маугери.

Контракт 33-летнего аргентинца с «Торино» истекает 30 июня 2021 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за команду и забил пять мячей при шести голевых передачах.