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Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Ансальди хочет играть до 40 лет

16:54
Кристиан Ансальди. Фото toronews.net.
Кристиан Ансальди. Фото toronews.net.
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Защитник «Торино» Кристиан Ансальди заявил, что хочет продолжать профессиональную карьеру до 40 лет. Аргентинец ранее выступал в России за «Рубин» и «Зенит».

— Если бог захочет этого, и если президент разрешит мне остаться здесь, то я хочу играть до 40 лет, — сказал Ансальди в прямом эфире Instagram, общаясь с певцом Анджело Маугери.

Контракт 33-летнего аргентинца с «Торино» истекает 30 июня 2021 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за команду и забил пять мячей при шести голевых передачах.

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