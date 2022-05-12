Экс-игрок сборной Италии: «Я не интересуюсь больше футболом. Я колю дрова, работаю на тракторе»

Роберто Баджо заявил, что не интересуется больше футболом

Бывший нападающий сборной Италии Роберто Баджо рассказал, что не интересуется больше футболом.

«Не интересуюсь больше футболом. Люди считают это странным, ну а мне что с того? Неужели те, кто живет без футбола, являются неудачниками. Я даже матчи не смотрю, они меня не захватывают.

Я нашел для себя другие развлечения. Я колю дрова, работаю на тракторе и к ночи так устаю, что кружится голова», — цитирует Баджо AS.

Ранее экс-футболист выступал в составе «Ювентуса» с 1990 по 1995 год. За команду он провел 141 матч и забил 78 голов.