Экс-игрок сборной Италии: «Я не интересуюсь больше футболом. Я колю дрова, работаю на тракторе»
Роберто Баджо заявил, что не интересуется больше футболом
Бывший нападающий сборной Италии Роберто Баджо рассказал, что не интересуется больше футболом.
«Не интересуюсь больше футболом. Люди считают это странным, ну а мне что с того? Неужели те, кто живет без футбола, являются неудачниками. Я даже матчи не смотрю, они меня не захватывают.
Я нашел для себя другие развлечения. Я колю дрова, работаю на тракторе и к ночи так устаю, что кружится голова», — цитирует Баджо AS.
Ранее экс-футболист выступал в составе «Ювентуса» с 1990 по 1995 год. За команду он провел 141 матч и забил 78 голов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|36
|24
|8
|4
|64-31
|80
|
2
|Интер
|36
|23
|9
|4
|78-31
|78
|
3
|Наполи
|36
|22
|7
|7
|68-31
|73
|
4
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|
5
|Лацио
|36
|18
|8
|10
|72-53
|62
|
6
|Рома
|36
|17
|8
|11
|55-42
|59
|
7
|Фиорентина
|36
|18
|5
|13
|56-47
|59
|
8
|Аталанта
|36
|16
|11
|9
|65-45
|59
|
9
|Верона
|36
|14
|10
|12
|62-55
|52
|
10
|Торино
|36
|12
|11
|13
|45-38
|47
|
11
|Сассуоло
|36
|12
|11
|13
|61-62
|47
|
12
|Удинезе
|36
|10
|14
|12
|55-55
|44
|
13
|Болонья
|36
|11
|10
|15
|42-52
|43
|
14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|
15
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|
16
|Специя
|36
|9
|6
|21
|38-66
|33
|
17
|Кальяри
|36
|6
|11
|19
|33-65
|29
|
18
|Салернитана
|36
|7
|9
|20
|32-73
|29
|
19
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|
20
|Венеция
|36
|6
|7
|23
|33-68
|25
Результаты / календарь
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.05
|16:00
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|14.05
|19:00
|
Верона – Торино
|- : -
|14.05
|19:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|14.05
|21:45
|
Рома – Венеция
|- : -
|15.05
|13:30
|
Болонья – Сассуоло
|- : -
|15.05
|16:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|15.05
|19:00
|
Милан – Аталанта
|- : -
|15.05
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
|16.05
|19:30
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|16.05
|21:45
|
Ювентус – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|27
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|27
|1
|10
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|27
|1
|10
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