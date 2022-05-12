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Экс-игрок сборной Италии: «Я не интересуюсь больше футболом. Я колю дрова, работаю на тракторе»

Роберто Баджо заявил, что не интересуется больше футболом
Виктория Кравченко
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Бывший нападающий сборной Италии Роберто Баджо рассказал, что не интересуется больше футболом.

«Не интересуюсь больше футболом. Люди считают это странным, ну а мне что с того? Неужели те, кто живет без футбола, являются неудачниками. Я даже матчи не смотрю, они меня не захватывают.

Я нашел для себя другие развлечения. Я колю дрова, работаю на тракторе и к ночи так устаю, что кружится голова», — цитирует Баджо AS.

Ранее экс-футболист выступал в составе «Ювентуса» с 1990 по 1995 год. За команду он провел 141 матч и забил 78 голов.

Роберто Баджо
Сборная Италии по футболу
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 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
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 - : -
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Верона – Торино
 - : -
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