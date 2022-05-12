Бывший голкипер «Интера» прокомментировал возможную конкуренцию Онаны с Хандановичем

Экс-голкипер «Интера» Альберто Фонтана высказался о будущем вратаря «Аякса» Андре Онаны в миланском клубе, который летом присоединиться к команде.

Ранее нынешний вратарь команды Самир Ханданович решил продлить соглашение с «Интером».

«Онане будет крайне сложно вытеснить Хандановича. Итальянский чемпионат очень сложен, и опыт сыграет на руку Хандановичу в его дуэли с Онаной», — сказал Фонтана ITASportPress.

11 мая «Интер» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии — 4:2 после д. в. В финале Суперкубка страны «нерадзурри» сыграют с «Миланом» или «Ювентусом».