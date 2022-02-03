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Бывший тренер «Фиорентины» Грациани: «Кокорина покупали не потому, что он красивый высокий блондин»

Бывший тренер «Фиорентины» назвал ошибочным трансфер Кокорина
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший главный тренер «Фиорентины» Франческо Грациани высказался о нападающем флорентийского клуба Александре Кокорине.

«Кокорина покупали не потому, что он красивый высокий блондин, — приводит слова Грациони Labaro Viola. — «Фиорентина» получила серьезные отзывы от Фабио Капелло и Роберто Манчини. Но ошибочные трансферы случаются».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего россиянина в два миллиона евро.

Источник: https://www.labaroviola.com/graziani-kokorin-e-un-errore-che-puo-capitare-la-fiorentina-aveva-ricevuto-recensioni-importanti/163695/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
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 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
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14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
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 - : -
6.01 22:45
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Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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П
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