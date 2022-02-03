Бывший тренер «Фиорентины» Грациани: «Кокорина покупали не потому, что он красивый высокий блондин»

Бывший главный тренер «Фиорентины» Франческо Грациани высказался о нападающем флорентийского клуба Александре Кокорине.

«Кокорина покупали не потому, что он красивый высокий блондин, — приводит слова Грациони Labaro Viola. — «Фиорентина» получила серьезные отзывы от Фабио Капелло и Роберто Манчини. Но ошибочные трансферы случаются».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего россиянина в два миллиона евро.