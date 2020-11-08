«Ювентус» упустил победу над «Лацио». Римлян спас гол экс-игрока «Локо» Кайседо
В матче 7-го тура серии А «Лацио» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1). На 15-й минуте Криштиану Роналду открыл счет в матче после удара с нескольких метров. Спастись римляне сумели уже на пятой компенсированной минуте. Корреа прошел слев в штрафную, прострелил, а Кайседо затолкал мяч в сетку.
После данного матча римляне поднялись на девятое место с 11 очками, «Ювентус» — третий (13 баллов).
Чемпионат Италии. Серия А
7-й тур
«Лацио» — «Ювентус» — 1:1 (0:1)
Голы: Криштиану Роналду, 15 (0:1). Кайседо, 90+5 (1:1).
«Лацио»: Рейна, Раду (Худт, 54), Ачерби, Луис Фелипе, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 77), Катальди (Перейра, 77), Фарес (Лаццари, 54), Марушич, Милинкович-Савич, Корреа, Муричи (Кайседо, 54).
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Фработта, Мерих Демирал, Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду (Маккенни, 76), Куадрадо, Мората (Бернардески, 88), Кулушевски (Дибала, 76).
Предупреждения: Катальди, 45+1. Бентанкур, 51. Акпа-Акпро, 78. Куадрадо, 84.
Судья: Масса.
8 ноября. Рим. Стадион Олимпийский.
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