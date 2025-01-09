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Судейство

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Бывший член ЭСК возвращается в судейство. Орсато займется обучением арбитров

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Бывший член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК) Даниэле Орсато возвращается в судейство.

Как сообщила La Gazzetta dello Sport, до июня этого года он будет работать инструктором и займется обучением рефери, а затем станет техническим директором Ассоциации итальянских арбитров, в которой недавно сменилось руководство.

Он выполнит роль учителя и наставника молодых судей, будет вести поиск талантов и делиться опытом со всеми рефери — от серии D до серии А, включая арбитров ФИФА (мужчин и женщин, ассистентов и видеоассистентов).

Завершив судейскую карьеру, Орсато полгода оставался без работы, лишь на несколько дней войдя в ЭСК. Кстати, летом та же La Gazzetta dello Sport сообщала, что итальянец дал добро на сотрудничество с РФС только до конца 2024 года, а потом он рассчитывал заняться примерно тем, что ему предложили сейчас.

Даниэле Орсато
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 19 11 2 6 33-27 35
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
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7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 19 7 4 8 23-28 25
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
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 Торино 19 5 6 8 19-24 21
12
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13
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
14
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
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