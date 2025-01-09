Бывший член ЭСК возвращается в судейство. Орсато займется обучением арбитров

Бывший член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК) Даниэле Орсато возвращается в судейство.

Как сообщила La Gazzetta dello Sport, до июня этого года он будет работать инструктором и займется обучением рефери, а затем станет техническим директором Ассоциации итальянских арбитров, в которой недавно сменилось руководство.

Он выполнит роль учителя и наставника молодых судей, будет вести поиск талантов и делиться опытом со всеми рефери — от серии D до серии А, включая арбитров ФИФА (мужчин и женщин, ассистентов и видеоассистентов).

Завершив судейскую карьеру, Орсато полгода оставался без работы, лишь на несколько дней войдя в ЭСК. Кстати, летом та же La Gazzetta dello Sport сообщала, что итальянец дал добро на сотрудничество с РФС только до конца 2024 года, а потом он рассчитывал заняться примерно тем, что ему предложили сейчас.