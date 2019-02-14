Бывший агент Икарди: "Мауро уже не управляет своей судьбой"

Бывший агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Аблан Морено высказался о ситуации вокруг игрока. Футболиста лишили капитанской повязки, а также он не попал в заявку команды на матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида".

- Мауро изменился. Изменились его мышление и взгляды, - приводит Football Italia слова Морено. - Со стороны это кажется очевидным. Честно говоря, я этого ожидал, и думаю, худшее еще впереди. "Интер" поступил правильно (лишив его повязки). Учитывая поведение его окружения, клуб повел себя соответствующе. Когда я представлял его интересы, все решалось на профессиональном и на менее публичном уровне. Сейчас Икарди уже не управляет своей судьбой. Ему стоит быть осторожнее, потому что "Интер" дал понять всем клубам мира, что у этого игрока есть проблемы.



Я не считаю Мауро своим другом. Он показал, что я значу для него, когда отказался от меня после появления Ванды. Думаю, тот выбор отразился на его карьере. При мне он носил футболки "Барселоны" и "Интера". Все, что происходит дальше, – следствие его поступков.

Ранее сообщалось, что руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал заявления своей жены и агента Ванды Нары, которая допустила несколько критических высказываний в адрес клуба.

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.

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