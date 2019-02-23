Бывший агент Икарди: "Мауро сильно изменился, после того как в его жизни появилась Ванда"

Бывший агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Аблан Морено высказался о ситуации вокруг игрока. По его словам, футболист очень изменился с появлением супруги Ванды Нары.

– Икарди так сильно изменился с тех пор, как Ванда вошла в его жизнь, – приводит – приводит Football Italia слова Морено. - Раньше он был смиренным, сосредоточенным, стремился расти и совершенствоваться. То, как он смотрит на жизнь сейчас, – совершенно другое, что я лично считаю неправильным.

Честно говоря, меня не удивляет то, что происходит. За то короткое время, что мне пришлось работать с его женой, я сразу заметил другое отношение. Он был изолирован. Это изменение в его жизни может поставить под угрозу его спортивное будущее. Он, безусловно, покинет "Интер".

Напомним, Икарди не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0), а также на встречу 24-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (2:1). Сообщалось, что он был лишен капитанской повязки из-за того, что не прокомментировал критические заявления Нары в адрес руководства "нерадзурри".

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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