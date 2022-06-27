Бывшего полузащитника «Ромы» и сборной Италии избрали мэром Вероны
Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Дамиано Томмази стал мэром Вероны, сообщает La Gazzetta dello Sport.
48-летний футболист набрал 54,4 процента голосов избирателей, победив действующего мэра Федерико Сбориану, которые набрал 46,6 процентов.
Томмази является воспитанником «Вероны». В 1996 году он перешел в «Рому», за которую провел 351 матч и забил 21 гол. В составе римлян он становился чемпионом страны сезона-2000/01. За сборную Италии хавбек провел 25 матчей и забил 2 гола.
В 2015 году он был включен в Зал славы «Ромы». С 2011 по 2018 год Томмази возглавлял Итальянскую ассоциацию футболистов.
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|Ювентус
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5
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0
|0
|0-0
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15
|Сампдория
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|0
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|0-0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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Милан – Удинезе
|- : -
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
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Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
|- : -
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