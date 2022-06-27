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Бывшего полузащитника «Ромы» и сборной Италии избрали мэром Вероны

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Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Дамиано Томмази стал мэром Вероны, сообщает La Gazzetta dello Sport.

48-летний футболист набрал 54,4 процента голосов избирателей, победив действующего мэра Федерико Сбориану, которые набрал 46,6 процентов.

Томмази является воспитанником «Вероны». В 1996 году он перешел в «Рому», за которую провел 351 матч и забил 21 гол. В составе римлян он становился чемпионом страны сезона-2000/01. За сборную Италии хавбек провел 25 матчей и забил 2 гола.

В 2015 году он был включен в Зал славы «Ромы». С 2011 по 2018 год Томмази возглавлял Итальянскую ассоциацию футболистов.

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