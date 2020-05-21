Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбья в интервью «Российской газете» признался, что сожалеет о переходе в «Рому» в 2015 году.

— Часто вспоминаете о временах в ЦСКА? Можно назвать московский клуб главным в вашей карьере?

— Я провел в России много лет и выиграл несколько важных трофеев. Конечно, ЦСКА для меня — особенная команда. Но я бы не стал говорить, что это главный клуб в моей карьере. Мне довелось играть в разных странах, завоевывать титулы и там. К примеру, в Швейцарии. Но при этом я никогда не забуду ЦСКА.

— Оглядываясь назад, не жалеете, что в 2015 году покинули ЦСКА ради «Ромы»?

— Учитывая, как сложились обстоятельства, было бы лучше остаться в ЦСКА. Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на какой-то шаг. И не всегда он бывает верным. Это жизнь.