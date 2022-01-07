«Был уверен, что мы здорово сыграем». Пиоли доволен победой «Милана» над «Ромой»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Ромой» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии.
«Я был уверен, что сегодня мы здорово сыграем. Победа — хороший знак, на который мы должны ориентироваться во второй части сезона.
Работать с этими парнями одно удовольствие. Они всегда готовы и стремятся прибавлять. Я доволен тем, как мы провели матч, но расслабляться нельзя, потому что через пару дней нас ждет еще одна очень важная игра. Сегодняшняя победа будет ценна лишь в том случае, если мы повторим результат в воскресенье.
У нас есть цель — набрать больше очков, чем в прошлом сезоне. Теперь нужно продолжать работать и готовиться к следующей игре», — приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Милан» набрал 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице серии А.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/pioli-reveals-milan-target-and-praises-kalulu-and-tonali/
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