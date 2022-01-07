«Был уверен, что мы здорово сыграем». Пиоли доволен победой «Милана» над «Ромой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Ромой» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

«Я был уверен, что сегодня мы здорово сыграем. Победа — хороший знак, на который мы должны ориентироваться во второй части сезона.

Работать с этими парнями одно удовольствие. Они всегда готовы и стремятся прибавлять. Я доволен тем, как мы провели матч, но расслабляться нельзя, потому что через пару дней нас ждет еще одна очень важная игра. Сегодняшняя победа будет ценна лишь в том случае, если мы повторим результат в воскресенье.

У нас есть цель — набрать больше очков, чем в прошлом сезоне. Теперь нужно продолжать работать и готовиться к следующей игре», — приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Милан» набрал 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице серии А.