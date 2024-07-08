Буонджорно на этой неделе пройдет медосмотр перед переходом в «Наполи»

Защитник «Торино» Алессандро Буонджорно близок к переходу в «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 25-летний итальянец на этой неделе пройдет медобследование, после чего с ним подпишут контракт.

В минувшем сезоне Буонджорно провел 31 матч, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Он был в заявке сборной Италии на Евро-2024, но не провел ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.