Буонджорно на этой неделе пройдет медосмотр перед переходом в «Наполи»
Защитник «Торино» Алессандро Буонджорно близок к переходу в «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 25-летний итальянец на этой неделе пройдет медобследование, после чего с ним подпишут контракт.
В минувшем сезоне Буонджорно провел 31 матч, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Он был в заявке сборной Италии на Евро-2024, но не провел ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Лечче
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
|Комо
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20
|Венеция
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Милан – Торино
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Болонья – Удинезе
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Кальяри – Рома
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Эмполи – Монца
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Дженоа – Интер
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Ювентус – Комо
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Парма – Фиорентина
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Верона – Наполи
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