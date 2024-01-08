Булыкин: «Если Миранчук будет чаще играть, то станет показывать хороший футбол. Мы все это знаем»

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в серии А.

«Перспективы Алексея видны по тренировкам и отношению к ним. К сожалению, мы не знаем ситуацию, но видим, что дают шанс, и он им пользуется. Поэтому, может быть, не все потеряно. Хотя я бы пошел туда, где будут доверять на 100%, где можно полностью раскрыться. Потому что долго он сидит на скамейке, из-за этого все теряется. Нужно играть, а если он будет играть, он станет показывать хороший футбол, мы все это знаем», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

28-летний россиянин вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч 19-го тура серии А против «Ромы» (1:1) и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса в этой игре. Всего в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за итальянскую команду в текущем сезоне.