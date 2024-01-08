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Булыкин: «Если Миранчук будет чаще играть, то станет показывать хороший футбол. Мы все это знаем»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в серии А.

«Перспективы Алексея видны по тренировкам и отношению к ним. К сожалению, мы не знаем ситуацию, но видим, что дают шанс, и он им пользуется. Поэтому, может быть, не все потеряно. Хотя я бы пошел туда, где будут доверять на 100%, где можно полностью раскрыться. Потому что долго он сидит на скамейке, из-за этого все теряется. Нужно играть, а если он будет играть, он станет показывать хороший футбол, мы все это знаем», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

28-летний россиянин вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч 19-го тура серии А против «Ромы» (1:1) и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса в этой игре. Всего в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за итальянскую команду в текущем сезоне.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-esli-miranchuk-budet-chashe-igrat-to-stanet-pokazyvat-khoroshii-futbol-321939/
Алексей Миранчук
Дмитрий Булыкин
Футбол
Серия А
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3
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5
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8
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9
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