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Булыкин о Миранчуке: «Он может вернуться на свой уровень и показать всем, на что он способен»

Дмитрий Барулев
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.

«Учитывая его мотивацию и потенциал, он может проявить себя в «Торино», если ему будут доверять игровое время. В таком случае он может вернуться на свой уровень и показать всем, на что он способен. Думаю, что выкупить Миранчука будет тяжеловато для «Торино». Но то, что он будет иметь игровое время и возможность себя проявить, однозначно пойдет ему на пользу», — сказал Булыкин «СЭ».

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.

Алексей Миранчук
Дмитрий Булыкин
ФК Торино
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