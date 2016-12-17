Букмекеры не верят в победу "Ромы" над "Ювентусом"

17 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Рома". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ювентус" – "Рома"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,72 – Н 3,88 – П2 5,02

Трансляция матча "Ювентус" – "Рома" 17 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Рома".

Прямая трансляция матча "Ювентус" – "Рома" 17 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=5-5, 43 – 20.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 11 мая 2014 года Чемпионат Италии "Рома" – "Ювентус" 0:1 5 октября 2014 года Чемпионат Италии "Ювентус" – "Рома" 3:2 2 марта 2015 года Чемпионат Италии "Рома" – "Ювентус" 1:1 30 августа 2015 года Чемпионат Италии "Рома" – "Ювентус" 2:1 24 января 2016 года Чемпионат Италии "Ювентус" – "Рома" 1:0

Прогноз "СЭ"

По большому счету, как и в прошлом сезоне, дуэль этих команда даст ответ на вопрос: умрет ли чемпионская интрига или еще поживет. Чтобы сработал второй вариант, команде Лучано Спаллетти нужно прервать фантастическую серию "Старой синьоры" из 24 домашних побед в серии А. Между тем, два последних матча за пределами Рима – в Эмполи и Бергамо – принесли "волкам" лишь одно очко, а в Турине с учетом Кубка Италии "Юве" обыграл "Рому" шесть раз подряд. Цифры явно в пользу туринцев, у которых в оборону должен вернуться Барцальи, а "волкам" может не помочь выздоровление Салаха. В составе гостей не будет Тотти, Паредеса, Бруну Переса и, возможно, Фермалена, и в их отсутствие бывших одноклубников вполне может огорчить Пьянич.

Прогноз "СЭ" – 1:0.