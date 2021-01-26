Буффону грозит дисквалификация за богохульство

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии открыл дело в отношении голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Его могут дисквалифицировать.

Ранее в отношении итальянского вратаря начали расследование по подозрению в богохульстве. Сообщалось, что он позволил себе богохульное выражение в матче 13-го тура серии А против «Пармы» (4:0).

Видео с этим эпизодом не попало в трансляцию, но было опубликовано в социальных сетях. Если Буффона признают виновным, его дисквалифицируют на один матч.

42-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Ювентус», пропустил четыре мяча и трижды отыграл «на ноль».