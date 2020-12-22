Буффона могут дисквалифицировать за богохульство

Федерация футбола Италии начала расследование в отношении вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Его подозревают в богохульстве.

Сообщается, что футболист позволил себе богохульное выражение в матче 13-го тура серии А против «Пармы» (4:0). Видео с этим эпизодом не попало в трансляцию, но было опубликовано в социальных сетях. Федерация проведет расследование. Если вратаря признают виновным, его дисквалифицируют на один матч.

Ранее за богохульство на одну игру дисквалифицировали полузащитника «Ромы» Брайана Кристанте. 42-летний Джанлуиджи Буффон в текущем сезоне провел пять матчей за «Юве» во всех турнирах.