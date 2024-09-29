Буффон женился на итальянской телеведущей Иларии Д'Амико
Бывший вратарь «Ювентуса» и «Пармы» Джанлуиджи Буффон женился на итальянской телеведущей Иларии Д'Амико.
Церемония прошла 28 сентября в Версилии на севере Тосканы. Буффон и Д'Амико вместе почти десять лет. У пары есть один общий ребенок, они были помолвлены с лета 2017 года.
На торжестве присутствовали Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Лучано Спаллетти, Тим Бертон, Моника Беллуччи и другие звезды.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-0
|12
|
2
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|
3
|Торино
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
4
|Интер
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|
5
|Удинезе
|6
|3
|1
|2
|9-10
|10
|
6
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
7
|Лацио
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
9
|Рома
|6
|2
|3
|1
|7-4
|9
|
10
|Комо
|6
|2
|2
|2
|9-11
|8
|
11
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
12
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7-9
|7
|
13
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
14
|Верона
|6
|2
|0
|4
|10-11
|6
|
15
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
16
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|3-11
|5
|
17
|Дженоа
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
18
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|
19
|Монца
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.09
|21:45
|
Милан – Лечче
|3 : 0
|28.09
|16:00
|
Удинезе – Интер
|2 : 3
|28.09
|19:00
|
Дженоа – Ювентус
|0 : 3
|28.09
|21:45
|
Болонья – Аталанта
|1 : 1
|29.09
|13:30
|
Торино – Лацио
|2 : 3
|29.09
|16:00
|
Рома – Венеция
|2 : 1
|29.09
|16:00
|
Комо – Верона
|3 : 2
|29.09
|19:00
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|29.09
|21:45
|
Наполи – Монца
|- : -
|30.09
|21:45
|
Парма – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Патрик Кутроне
Комо
|4
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|4
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|5
|1
|1
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