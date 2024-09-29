Буффон женился на итальянской телеведущей Иларии Д'Амико

Бывший вратарь «Ювентуса» и «Пармы» Джанлуиджи Буффон женился на итальянской телеведущей Иларии Д'Амико.

Церемония прошла 28 сентября в Версилии на севере Тосканы. Буффон и Д'Амико вместе почти десять лет. У пары есть один общий ребенок, они были помолвлены с лета 2017 года.

На торжестве присутствовали Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Лучано Спаллетти, Тим Бертон, Моника Беллуччи и другие звезды.