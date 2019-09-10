Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости клуба, информирует Gazzetta dello Sport. 41-летний вратарь получает 1,5 млн евро в год — меньше только у третьего голкипера Карло Пинсольо (300 000 евро).

Самым высокооплачиваемым футболистом команды является форвард Криштиану Роналду с зарплатой 31 миллион евро в год.

Буффон перешёл в «Ювентус» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Ранее вратарь выступал за «ПСЖ».