Буффон всем советует увидеть картину Шагала «Прогулка». И вот почему
12:47
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что картина Марка Шагала «Прогулка» способна помочь увидеть счастье в простых вещах.
— Это изображение это заставит вас почувствовать себя ребенком, ощутить счастье в простых вещах, — приводит Marca слова Буффона.
Он признал, что несколько раз возвращался в Туринский музей, чтобы увидеть эту работу, которая в настоящее время выставлена в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге.
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