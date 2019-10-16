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Буффон всем советует увидеть картину Шагала «Прогулка». И вот почему

12:47
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что картина Марка Шагала «Прогулка» способна помочь увидеть счастье в простых вещах.

— Это изображение это заставит вас почувствовать себя ребенком, ощутить счастье в простых вещах, — приводит Marca слова Буффона.

Он признал, что несколько раз возвращался в Туринский музей, чтобы увидеть эту работу, которая в настоящее время выставлена в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге.

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