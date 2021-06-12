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Буффон ведет активные переговоры с «Пармой»

20:54
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Несколько клубов претендуют на бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона. Основным претендентом на 43-летнего голкипера является «Парма», сообщает Calciomercato.

Буффон этим летом покинул «Ювентус» в связи с истечением срока соглашения.

Джанлуиджи дебютировал в «Парме» в ноябре 1995 года в возрасте 17 лет 9 месяцев и 22 дней, сыграв на ноль в игре с «Миланом» (0:0).

По итогам сезона-2020/21 «Парма» вылетела в серию B. У Буффона есть опыт выступления во втором дивизионе Италии: сезон-2006/07 в серии B провел «Ювентус», изгнанный из элиты по итогам антикоррупционного расследования.

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